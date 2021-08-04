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Синоптики сообщили, что август в Центральной России ожидается дождливым

По словам специалистов, погода начнет перестраиваться на осенний режим с середины месяца, жаркая погода в этот период не прогнозируется
© Гавриил Григоров/ТАСС

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Погода в центральной части России начнет постепенно переходить на осенний режим в середине августа. Сценариев жаркой погоды в этот период не предвидится, а в целом август ожидается дождливым, сказал ТАСС ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Рубиконом будет середина месяца. Вторая половина августа будет подготовкой к развороту на осень, еще не буквально, конечно, но погода будет перестраиваться. Я не вижу в дальнейшем развития погоды по жаркому сценарию", - сказал он.

По словам Тишковца, температурный режим в первой половине августа в центре России будет выше климатической нормы.

Метеоролог также отметил, что норма по количеству осадков будет перевыполнена минимум в 1,5 раза в центральной России в августе. Месяц ожидается "хлябистый".

"Август у нас будет хлябистый, дождливый, осадков у нас будет как минимум в 1,5 раза больше положенных нормой в центральной России", - прогнозирует синоптик.

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