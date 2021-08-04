NYT: власти США могут окончательно одобрить вакцину Pfizer в сентябре

НЬЮ-ЙОРК, 4 августа. /ТАСС/. Вакцина от коронавируса американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech может получить полное одобрение от Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов США уже в начале сентября. Об этом во вторник сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники.

По сведениям газеты, регулятор установил себе неофициальный срок для одобрения вакцины до Дня труда, который будет праздноваться в этом году в США 6 сентября. По мнению медиков, получение полноценного разрешения препаратом, одобренным пока только по ускоренной процедуре для применения в чрезвычайных обстоятельствах, позволит снять многие опасения относительно безопасности вакцины, а также разрешит многие правовые вопросы, связанные с введением обязательной вакцинации для тех или иных групп лиц. The New York Times указывает, что в Пентагоне ожидают, когда регулятор даст окончательное одобрение одной из вакцин от коронавируса.

Отмечается, что компания Moderna подала заявку на полное одобрение своей вакцины в США в июне, однако до сих не прислала полный пакет документов, а Johnson & Johnson еще не направляла заявку вовсе, однако планирует сделать это в текущем году. Сложность в столь скором полном одобрении вакцины заключается в том, что для выдачи окончательного разрешения медикам необходимо изучить в 10 раз больше документов, чем при одобрении препарата для применения в чрезвычайных обстоятельствах.

Согласно опросу американской некоммерческой организации Kaiser Family Foundation, занимающейся преимущественно проблемами здравоохранения, трое из 10 человек, не прошедших вакцинацию, склоняется к тому, чтобы сделать прививку, если она получит полное разрешение медрегулятора. При этом в организации отметили, что многие из респондентов не в полной мере понимают весь процесс сертификации препаратов и могут использовать их текущий статус как оправдание для отказа от прививки.