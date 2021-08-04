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Пандемия COVID-19

NYT: власти США могут окончательно одобрить вакцину Pfizer в сентябре

Регулятор установил себе неофициальный срок для одобрения препарата до Дня труда, отмечает газета

НЬЮ-ЙОРК, 4 августа. /ТАСС/. Вакцина от коронавируса американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech может получить полное одобрение от Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов США уже в начале сентября. Об этом во вторник сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники.

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По сведениям газеты, регулятор установил себе неофициальный срок для одобрения вакцины до Дня труда, который будет праздноваться в этом году в США 6 сентября. По мнению медиков, получение полноценного разрешения препаратом, одобренным пока только по ускоренной процедуре для применения в чрезвычайных обстоятельствах, позволит снять многие опасения относительно безопасности вакцины, а также разрешит многие правовые вопросы, связанные с введением обязательной вакцинации для тех или иных групп лиц. The New York Times указывает, что в Пентагоне ожидают, когда регулятор даст окончательное одобрение одной из вакцин от коронавируса.

Отмечается, что компания Moderna подала заявку на полное одобрение своей вакцины в США в июне, однако до сих не прислала полный пакет документов, а Johnson & Johnson еще не направляла заявку вовсе, однако планирует сделать это в текущем году. Сложность в столь скором полном одобрении вакцины заключается в том, что для выдачи окончательного разрешения медикам необходимо изучить в 10 раз больше документов, чем при одобрении препарата для применения в чрезвычайных обстоятельствах.

Согласно опросу американской некоммерческой организации Kaiser Family Foundation, занимающейся преимущественно проблемами здравоохранения, трое из 10 человек, не прошедших вакцинацию, склоняется к тому, чтобы сделать прививку, если она получит полное разрешение медрегулятора. При этом в организации отметили, что многие из респондентов не в полной мере понимают весь процесс сертификации препаратов и могут использовать их текущий статус как оправдание для отказа от прививки.

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