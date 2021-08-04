Хабаровский край получил партию вакцины "Спутник лайт"

ХАБАРОВСК, 4 августа. /ТАСС/. Партия вакцины "Спутник лайт" поступила в Хабаровский край, ее распределят между медицинскими организациями по всему региону. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе краевого Минздрава.

"Поступила крупная партия однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт" против коронавирусной инфекции в объеме 13 900 доз. Ее распределят между всеми медицинскими организациями", - говорится в распространенном сообщении. Это первая крупная партия такой вакцины, поступившая в регион. В конце июня край получил около 5,1 тыс. доз. Как уточнили ТАСС в пресс-службе Минздрава по региону, "Спутник лайт" будет назначаться по показанию врача вакцинальной бригады, исходя из анамнеза.

В ближайшие дни ожидается также очередная поставка 17 тыс. доз "Гамковидвак" (Спутник V).

Всего в край поступило 322 604 дозы вакцины против коронавирусной инфекции. Привиты от коронавирусной инфекции 258 772 жителя, полностью завершили вакцинацию 190 027 человек. Наибольшая доля привитого населения в Аяно-Майском и Охотском районах края, наименьшая - в Хабаровском, Советско-Гаванском и Амурском районах края.

"В Хабаровском крае работают 14 мобильных пунктов. На прошлой неделе мы открыли новый мобильный пункт в отделении Сбербанка в Комсомольске-на-Амуре. Он пользуется популярностью. Нужно расширять возможности для жителей делать прививки без предварительной записи. Необходимо проработать открытие в ближайшее время вакцинации в частных клиниках в рамках ОМС, а также в Южном микрорайоне Хабаровска", - цитируют в сообщении слова заместителя председателя правительства Хабаровского края по социальным вопросам Евгения Никонова.

Сейчас в Хабаровском крае идет небольшое снижение уровня заболеваемости, но в целом показатели остаются достаточно высокими. В регионе были зарегистрированы 2 245 новых случаев COVID-19 против 2 307 на предыдущей неделе. По структуре заболевших существенных изменений за прошедшую неделю не произошло. Наблюдается увеличение числа заболевших в возрастной группе старше 50 лет, но в количественном отношении сохраняется высокий уровень заболеваемости COVID-19 у жителей от 30 до 49 лет.

Картина заболеваемости

"По клиническим формам COVID-19 проявляется в 73% случаях в виде ОРВИ, пневмонии составляют 20,8% от числа заболевших. Количество внебольничных пневмоний по сравнению с прошлой неделей увеличилось на 20%. Нужно обратить внимание на своевременное установление диагноза и госпитализацию по показаниям. Бессимптомно коронавирусной инфекцией болеют около 6% жителей края. Заболеваемость среди детей не увеличилась, наблюдаем следующую картину: стали чаще болеть подростки. За неделю заболели 103 ребенка, необходимо усилить профилактическую составляющую в детских дошкольных учреждениях", - приводятся в сообщении слова руководителя Управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю Татьяны Зайцевой.

С начала пандемии в регионе зарегистрированы 66 394 случая COVID-19, 59 890 человек выздоровели, умерли, по данным сайта стопкоронавирус.рф, 636 человек.