Тимановская вылетела в Варшаву

ТОКИО, 4 августа. /ТАСС/. Самолет польской авиакомпании LOT с белорусской спортсменкой Кристиной Тимановской на борту в среду вылетел из токийского аэропорта Нарита, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Вылет рейса из Токио в Варшаву по расписанию был запланирован на 10:20 по местному времени (04:20 мск). Самолет вылетел с небольшим опозданием.

Регистрацию на рейс Тимановская проходила в VIP-терминале, куда из числа работников СМИ доступ имеют только аккредитованные при аэропорте японские журналисты. Снимавшие прибытие Тимановской репортеры пытались задавать ей вопросы, однако спортсменка прошла мимо них молча. В столичный аэропорт легкоатлетка прибыла на полицейском автомобиле, который доставил ее из посольства Польши в Токио, где она провела последние два дня.

Ситуация вокруг спортсменки

Национальный олимпийский комитет Белоруссии объявил 1 августа, что тренерский штаб команды по легкой атлетике принял решение отправить Тимановскую домой в связи с ее эмоционально-психологическим состоянием. Первоначально планировалось, что легкоатлетка выступит в Токио в беге на дистанциях 100 и 200 м. В связи с отсутствием необходимого количества допинг-проб от участия в эстафете 4 400 м были отстранены две белорусские бегуньи. Тренерский штаб решил задействовать в эстафете Тимановскую, которая в соцсетях подвергла критике такое решение.

Представители оппозиционного Белорусского фонда спортивной солидарности сообщили, что Тимановскую насильно вывозят из Токио в связи с ее критикой действий тренерского штаба белорусских легкоатлетов. Тимановская заявила Euroradio о намерении просить убежище в Европе. Кроме того, спортсменка в соцсетях обратилась к Международному олимпийскому комитету с просьбой вмешаться в ситуацию и оказать ей помощь. По словам спортсменки, на нее было оказано давление, ее пытались вывезти из Японии без ее согласия.

Заместитель главы МИД Польши Марчин Пшидач в понедельник сообщил, что Тимановская получила польскую гуманитарную визу. НОК Белоруссии отслеживает ситуацию вокруг легкоатлетки Тимановской и сотрудничает в этом вопросе с оргкомитетом Олимпиады и Международным олимпийским комитетом.