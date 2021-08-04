Чижов заявил, что диалог с ЕС о признании ковид-сертификатов продолжится

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Минздрав РФ и представительство ЕС в Москве продолжат диалог о взаимном признании ковид-сертификатов. Об этом заявил постпред России при ЕС Владимир Чижов в интервью газете "Известия" , опубликованном в среду.

"Этот вопрос на сегодняшний день, слава богу, уже стал предметом двустороннего обсуждения. Состоялась первая встреча между нашим Минздравом и представительством Евросоюза в Москве для обсуждения практических аспектов. Этот диалог будет продолжен", - сообщил он.

По словам Чижова, основной упор делается на то, что "граждане РФ не должны подвергаться дискриминации". Для этого необходимо "взаимное признание результатов вакцинации, то есть тех сертификатов, которые выдаются у нас и выдаются здесь (в странах Евросоюза)", пояснил он.

Российская вакцина "Спутник V" до сих пор не получила разрешения Европейского агентства лекарственных средств для использования на территории ЕС. В отношении этой российской вакцины позиция Еврокомиссии остается неизменной с начала работы системы ковид-сертификатов ЕС (с начала июля). Государства сообщества, которые используют "Спутник V" (например, Венгрия), имеют право выдавать на него европейские цифровые сертификаты вакцинации, однако остальные государства ЕС могут по собственному усмотрению принимать или не принимать эти документы.