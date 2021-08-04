В Амурской области восстановили движение поездов на перегоне Бурея - Домикан

БЛАГОВЕЩЕНСК, 4 августа. /ТАСС/. Движение поездов на перегоне Бурея - Домикан в Амурской области, которое было приостановлено во вторник из-за подмыва паводковыми водами железнодорожного пути, восстановлено. Об этом в среду сообщается на сайте РЖД.

"4 августа в 03:34 мск (09:34 по местному времени) завершены восстановительные работы на перегоне Бурея - Домикан двухпутного электрифицированного участка Украина - Архара Забайкальской железной дороги, где из-за значительного подъема уровня воды в реках Амурской области произошли подмывы железнодорожного пути. Для движения поездов был закрыт один путь. В настоящее время движение поездов на перегоне осуществляется в штатном режиме", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что из-за ЧП пассажирские и грузовые поезда следовали в соответствии с расписанием по соседнему пути.

В Амурской области с момента штормового предупреждения, которое было объявлено 30 июля, существенно увеличилось количество осадков в южных и юго-восточных районах. Так, по данным синоптиков, в Бурейском районе за два с половиной дня количество осадков составило 140 мм, что является месячной нормой, 95 мм выпало в ночь с понедельника на вторник.

Штормовое предупреждение продлено до 4 августа, при этом есть высокая вероятность продления еще на два дня - до 6 августа.

Из-за паводков в Амурской области введен режим ЧС межрегионального характера. Всего вода повредила около тысячи жилых домов, 351 км дорог, 19 мостов, 88 водопропускных труб. Правительство региона оценило общий ущерб от стихии в 6,3 млрд рублей.