Средняя сумма долга по штрафам ГИБДД в первом полугодии превысила 840 рублей

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Суммарная задолженность по штрафам ГИБДД, которая находилась на взыскании у приставов в первом полугодии, составила свыше 18 млрд рублей, средняя сумма долга превысила 840 рублей. Это следует из статистических материалов Федеральной службы судебных приставов РФ, которые проанализировал ТАСС.

Всего в первом полугодии у приставов находилось 21,7 млн исполнительных производств о взыскании штрафов, назначенных ГИБДД за нарушение правил дорожного движения, на общую сумму 18,3 млрд рублей. Таким образом, средняя сумма долга по штрафам ГИБДД составила 843 рубля.

По данным на 1 января этого года, в производстве судебных приставов находилось свыше 13,6 млн таких исполнительных производств на общую сумму более 11,3 млрд рублей. По информации ФССП, непосредственно в этом году возбуждено свыше 8 млн исполнительных производств, общая сумма задолженности по которым превышает 7 млрд рублей. Должники по штрафам ГИБДД выплатили 5,6 млрд рублей.

Ранее в ФССП предупредили, что принудительное взыскание штрафов не выгодно самим неплательщикам. Гражданам предоставлен широкий выбор способов добровольной оплаты административных штрафов до применения к ним мер принудительного характера. Но несмотря на это, к судебным приставам продолжает поступать значительное количество постановлений ГИБДД о взыскании административных штрафов, не оплаченных в установленный в КоАП 60-дневный срок для добровольного исполнения. После возбуждения исполнительного производства судебные приставы-исполнители в рамках электронного взаимодействия оперативно получают сведения о наличии денежных средств на счетах должников в кредитных организациях и обращают на них взыскание.

Кроме того, в случае неисполнения требований исполнительного документа в пятидневный срок после получения должником постановления о возбуждении исполнительного производства с должника взыскивается исполнительский сбор, размер которого равен 7% от суммы долга, но не менее 1 тыс. рублей, поэтому зачастую сумма исполнительского сбора превышает размер неуплаченного штрафа.