Глава АСИ ожидает, что клубы стратегических инициатив появятся в 40 регионах до конца года

ПСКОВ, 4 августа. /ТАСС/. Число клубов стратегических инициатив в российских регионах к концу 2021 года, как ожидается, увеличится с 11 до 40. Об этом сообщила в среду ТАСС глава Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева по итогам командировки в Псковскую область.

Клуб является неформальным местом встречи активистов, предпринимателей и представителей власти для решения задач по развитию региона. Такие площадки создаются с 2020 года и уже работают в 11 регионах.

"Сейчас еще порядка 20 регионов, где мы в ближайшее время планируем запускать такой формат работы. Это будет в течение, наверное, двух-трех месяцев. До конца года, может быть, будет уже 40 клубов работать", - сказала она, отвечая на вопрос о планах расширения клубов стратегических инициатив в регионах.

Чупшева подчеркнула, что KPI по количеству таких площадок не ставится. "Все зависит от желания нашего сообщества - общественников, предпринимателей - такую работу организовать. И, конечно, готовности губернатора такую площадку поддерживать, участвовать в совместном формате проектирования развития региона", - добавила глава АСИ.

Она рассчитывает, что клубы в регионах помогут инициативным жителям и предпринимателям эффективно реализовать свои проекты.