Эксперт считает, что снятие в России мер против COVID-19 преждевременно

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Отмена ряда противоэпидемиологических мер в РФ преждевременна, возвращаться к обычной жизни пока рано, в том числе и потому, что не сформирован коллективный иммунитет против коронавирусной инфекции. Эту точку зрения высказала в беседе с ТАСС врач-инфекционист университетской клиники "H-Clinic", кандидат медицинских наук Екатерина Степанова.

"Нужно продолжать соблюдать респираторный этикет, социальную дистанцию, самоизоляцию при признаках любой "простуды". Сейчас мы практически вернулись к нашей обычной жизни, а это, конечно же, очень преждевременно. Хорошо хоть маски продолжают использоваться в местах скопления людей. Однако носят их чаще всего для галочки, а не для защиты", - отметила Степанова.

По ее мнению, остановить распространение инфекции помогли бы ограничения. "По большому счету, - отметила врач, - нельзя сказать, что мы сейчас прилагаем прямо такие глобальные усилия к тому, чтобы остановить распространение инфекции. Я все время смотрю на опыт Китая, который останавливает все в зародыше, конечно, это очень жесткие методы, но мы видим, что они эффективны".

Говоря о том, когда можно ожидать эффекта от введения обязательной вакцинации, она отметила, что "нужно достичь определенного процента вакцинированных в популяции". "Для Сан-Марино это, например, было 65%. Хотя изначально ученые считали, что цифра должна быть выше, мы увидели на примере Сан-Марино, что даже 65% привитых хватило для того, чтобы остановить распространение коронавирусной инфекции. И вы можете просто посмотреть цифры, сколько привито в нашей стране на данный момент. Пока мало. Поэтому мы не можем сейчас ожидать эффекта [по снижению заболеваемости] именно от вакцинации", - сказала она.

Эффект от обязательной вакцинации

Специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов отметил в свою очередь в разговоре с ТАСС, что коллективный иммунитет зависит не только от вакцинации.

"На самом деле коллективный иммунитет зависит еще и от количества переболевших. А выявленных зараженных примерно в пять раз или шесть раз меньше, чем зараженных на самом деле, то есть всех переболевших. Я все время говорил, что примерно в восемь-десять раз, вот, американцы подсчитали, что в шесть раз. То есть выявленных зараженных, например, 100 тыс., а на самом деле переболело 600 тыс., даже 700. Вот вам коллективный иммунитет. Плюс вакцинированные", - сказал эксперт.

Он считает, что вакцинация поможет быстрейшему формированию коллективного иммунитета. Отвечая на вопрос, когда ждать эффекта от введения обязательной вакцинации ряда категорий граждан, иммунолог сказал, что "это прояснится через месяца два".