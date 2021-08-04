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Чупшева: рейтинг качества жизни и стратегию АСИ до 2024 года представят в сентябре

По словам главы АНО "Агентство стратегических инициатив", рейтинг качества жизни будет отражать карту системных проблем, на которые жалуются жители в каждом регионе

ПСКОВ, 4 августа. /ТАСС/. Генеральный директор АНО "Агентство стратегических инициатив" (АСИ) Светлана Чупшева сообщила, что заседание наблюдательного совета агентства запланировано на сентябрь. Будут представлены первый рейтинг качества жизни и стратегия АСИ на ближайшие три года.

"В сентябре на набсовете представим рейтинг качества жизни по 85 субъектам, - сказала Чупшева в среду ТАСС по итогам командировки в Псковскую область. - Рейтинг экспериментальный, но отражающий карту системных проблем, о которых говорят жители в каждом регионе". По ее словам, также в рамках мероприятия будет презентована стратегия АСИ на период 2022-2024 годов.

Председателем наблюдательного совета АСИ является президент Владимир Путин.

 

Рейтинг и социальная инициатива

 

Рейтинг качества жизни в регионах составляется в рамках реализации Национальной социальной инициативы (НСИ). Инициатива - это комплекс мер на федеральном и региональном уровне, направленных на улучшение качества жизни людей, на вовлечение человека в процесс принятия решений. Проект НСИ с 2020 года реализуется АСИ по поручению президента РФ.

Инициатива охватывает сферы образования, здравоохранения, соцобслуживания и трудоустройства. В каждой из сфер выбраны наиболее распространенные жизненные ситуации. Например, устроить ребенка в детский сад, получить амбулаторную или стационарную медпомощь, организовать социальное обслуживание для своего пожилого родственника, получить пособие на ребенка, найти работу через центр занятости. Механизмом выявления проблем по этим направлениям и оценки динамики изменений и должен стать рейтинг качества жизни в регионах.

Теги
РоссияЧупшева, Светлана Витальевна
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