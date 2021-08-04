Форум "Сильные идеи для нового времени" перенесут из-за эпидситуации

ПСКОВ, 4 августа. /ТАСС/. Второй форум "Сильные идеи для нового времени", в рамках которого жители могут предложить идеи для улучшения экономики, социальной, технологической и других сфер, перенесут в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией. Об этом сообщила в среду ТАСС глава Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева.

Планировалось, что форум состоится осенью 2021 года, а перед ним будет объявлен отбор проектов и инициатив граждан.

"По отбору идей: мы сейчас берем идеи, которые спроектированы на интенсиве "Архипелаг 2121" в Великом Новгороде, они лягут в нашу новую стратегию. А большой форум ["Сильных идей"] в связи с эпидемиологической ситуацией, скорее всего, проведем уже в следующем году", - сказала Чупшева по итогам командировки в Псковскую область.

Первый форум "Сильные идеи для нового времени" прошел в ноябре 2020 года в Москве. Президент Владимир Путин в режиме видеоконференции принял участие в пленарном заседании, предложив "разработать и запустить комплексный механизм реализации общественно значимых проектов граждан страны".

На первый форум поступило около 15 тыс. инициатив разной степени проработки. Они прошли экспертизу на разных площадках. По последним данным, 300 отобранных проектов сопровождаются АСИ, еще 870-880 идей поддержаны властями регионов России.