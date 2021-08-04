В Новосибирской области закупили партию кислородных концентраторов

НОВОСИБИРСК, 4 августа. /ТАСС/. Минздрав Новосибирской области, в которой, по сообщениям СМИ, наблюдались перебои в поставках медицинского кислорода, закупил партию из 300 кислородных концентраторов для ковид-госпиталей. Первые 82 прибора уже поступили в больницы региона, сообщает пресс-служба областного Минздрава.

Ранее местные СМИ сообщали со ссылкой на пациентов о проблемах с обеспеченностью инфекционных больниц кислородом. Говорилось, в частности, о нехватке или поломке кислородных концентратов в некоторых больницах.

"В Новосибирскую область поступила партия кислородных концентраторов. Оборудование для инфекционных госпиталей куплено на средства правительства Новосибирской области. Всего на средства резервного фонда регионального правительства Минздрав региона приобрел 300 приборов", - говорится в сообщении.

Как отметили в Минздраве, первые 82 концентратора производительностью пять литров в минуту уже переданы в медучреждения, на базе которых развернуты инфекционные госпитали или инфекционные отделения. Это - четыре больницы Новосибирска, медучреждения наукограда Кольцова и города Бердск, а также девять районных больниц. Еще 218 концентраторов производительностью 10 литров в минуту поступят в Новосибирскую область во второй декаде августа.

"Правительство региона дополнительно выделило средства на покупку еще 1 000 кислородных концентраторов для формирования резерва. А также 2 млн рублей на дооснащение системы подачи медицинских газов в новосибирской больнице №3", - добавили в пресс-службе.

По данным оперативного штаба, на утро 3 августа в регионе зарегистрированы 53 315 случаев коронавируса (плюс 201 за сутки), 44 955 пациентов выздоровели (плюс 142 за сутки).

11 июня в области впервые с марта выявили более 100 новых случаев заражения коронавирусом. В середине июня в Новосибирске из-за ухудшения эпидемической обстановки было отменено празднование Дня города и проведение выпускных вечеров с массовым участием школьников. Губернатор региона Андрей Травников рекомендовал исключить проведение массовых мероприятий. Кроме того, с 1 июля ограничена до 50% от количества мест заполняемость залов кинотеатров и спортивных объектов.