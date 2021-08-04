Заморозки ожидаются на Камчатке 5 августа

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 августа. /ТАСС/. Заморозки прогнозируются в нескольких муниципальных районах Камчатки в ночь на четверг, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России по Камчатскому краю.

"По данным Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, во второй половине ночи и утром 5 августа в Мильковском, Быстринском районах, а также на западе Усть-Камчатского и Елизовского муниципальных районов местами ожидаются заморозки до минус 2 градусов. Такие температуры могут нанести вред посадкам", - говорится в сообщении.

Как пояснили ТАСС в Камчатгидромете, такое погодное явление достаточно редкое, в другие годы первые заморозки наступали ближе к 10 августа.

В настоящее время большая часть Камчатки находится под влиянием циклона. Он принес на полуостров дождь и понижение температуры воздуха.