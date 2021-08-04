Список экомаршрутов по паркам Москвы появился на туристическом сервисе Russpass

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Подборка экологических маршрутов по паркам Москвы опубликована на цифровом туристическом сервисе Russpass. Об этом сообщается в среду на сайте мэра Москвы.

"Совершить экологическое путешествие по городским паркам и понаблюдать за редкими животными и птицами предлагают цифровой туристический сервис Russpass и Мосгорпарк. Подборка маршрутов для лесных прогулок в черте города появилась в онлайн-журнале Russpass Mag", - говорится в сообщении.

В частности, в подборку включены маршруты по заказнику "Воробьевы горы", музею-заповеднику "Царицыно", парку "Сокольники", Измайловскому парку. Также доступны прогулки по скверу у Олонецкого проезда и Воронцовскому парку.

Russpass - цифровой туристический сервис для быстрого и легкого планирования путешествий по России. Здесь можно приобрести железнодорожные и авиабилеты, забронировать отель, ресторан и многое другое. Он позволяет в несколько кликов составить индивидуальный маршрут по выбранным локациям или воспользоваться готовым предложением. В январе этого года у сервиса появился онлайн-журнал Russpass Mag. В нем публикуют советы для путешественников, рассказы тревел-блогеров и информацию о необычных маршрутах.