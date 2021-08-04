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Пандемия COVID-19

Вьетнам сократил до семи дней карантин для вакцинированных въезжающих из-за рубежа

Аналогичное правило распространяется и на тех, кто уже переболел COVID-19

ХАНОЙ, 4 августа. /ТАСС/. Вьетнам сократил с 14 до 7 дней карантин для полностью вакцинированных въезжающих из-за рубежа. Соответствующую инструкцию министерство здравоохранения республики направило в среду во все компетентные органы, отвечающие за пересечение границ страны.

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Согласно постановлению ведомства, граждане, относящиеся к категориям, которым разрешен въезд во Вьетнам, будут проходить семидневный карантин вместо 14-дневного при наличии у них подтверждения полной вакцинации против коронавируса. Аналогичное правило распространяется и на тех, кто уже переболел COVID-19 и имеет документальное подтверждение этого. После карантина прибывшим также предстоит пройти семидневный период самонаблюдения за состоянием здоровья.

С марта прошлого года границы Вьетнама из-за пандемии остаются закрытыми для большинства иностранных граждан. Въехать в республику могут лишь иностранцы с дипломатическими и служебными паспортами, а также представители определенных приоритетных категорий. В их число входят инвесторы, эксперты, бизнес-менеджеры и специалисты высокотехнологичных сфер, а также члены их семей.

За все время с начала пандемии во Вьетнаме с января 2020 года был выявлен 174 461 инфицированный, 50 831 человек выздоровел, а 2 071 умер из-за осложнений, вызванных COVID-19.

Теги
ВьетнамПандемия COVID-19
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