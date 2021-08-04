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Пандемия COVID-19

Одна из создательниц британской вакцины от коронавируса стала прообразом для куклы Барби

Кукла получила внешность профессора Оксфордского университета Сары Гилберт

ТАСС, 4 августа. Американская компания - производитель игрушек Mattel создала куклу Барби в образе профессора Оксфордского университета Сары Гилберт, руководившей работой по созданию британской вакцины от коронавируса, которую производит компания AstraZeneca. Об этом в среду сообщило агентство Reuters.

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Согласно его сведениям, Барби, изображающая профессора, станет частью линейки кукол, воплощающих женщин, которые могут служить образцом для подражания.

"Я надеюсь, что она [кукла] будет способствовать тому, что мысль о карьере в науке станет для девочек более обыденной", - приводит агентство слова Гилберт из интервью для компании Mattel.

Сара Гилберт - одна из шести женщин, внесших вклад в борьбу с пандемией коронавируса, чей образ также будет воплощен в новых куклах Барби.

Теги
ВеликобританияПандемия COVID-19
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