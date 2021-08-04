Израильтян обязали носить маски при скоплении людей на открытом воздухе

ТЕЛЬ-АВИВ, 4 августа. /ТАСС/. Израильская правительственная комиссия по коронавирусу утвердила новые правила проведения мероприятий с участием более ста человек на открытом воздухе, с 8 августа ношение масок станет обязательным при скоплении более 100 человек даже на открытом пространстве. Об этом сообщила в среду канцелярия премьер-министра еврейского государства Нафтали Беннета.

"Комиссия приняла следующее решение, которое вступит в силу в воскресенье, 8 августа 2021 года: ношение масок при скоплении более 100 человек обязательно даже на открытых пространствах", - говорится в заявлении. Кроме того, министры постановили, что с 20 августа доступ в заведения и на мероприятия с числом участников менее 100 будет возможен только вакцинированным, переболевшим и имеющим отрицательный тест на коронавирус. Это требование коснется людей всех возрастов, даже тех, кто младше 12 лет. Решено также "усилить контроль за нарушителями карантина и выполнением требования о ношении масок", за нарушение которого предусмотрен штраф в 500 шекелей (около 11,5 тыс. рублей).

Комиссия также постановила, что с 8 августа будет осуществлен "перевод 50% сотрудников министерств и, насколько это возможно, государственного сектора на удаленную работу", предприятия частного сектора получат аналогичную рекомендацию. Кроме того, министры рекомендовали израильтянам "перестать пожимать руки, обниматься и целоваться, а также избегать любых ненужных собраний в закрытом помещении", а лицам в возрасте 60 лет и старше - "избегать собраний и любых встреч с невакцинированными людьми в помещениях".

С 1 июня в Израиле были сняты все карантинные ограничения, направленные на предотвращение распространения коронавируса, кроме требования носить защитные маски в закрытых помещениях, которое было снято 15 июня и возобновлено 25 июня в связи с ростом числа заболевших ковидом. 3 августа врачи впервые с начала марта за сутки выявили 3 818 инфицированных коронавирусом. Это самый высокий показатель суточного заражения с начала марта 2021 года и новый антирекорд с момента появления в стране штамма "дельта" в июне, отмечает государственное израильское радио Kan.

Заседание правительственной комиссии по коронавирусу началось вечером 3 августа и завершилось в ночь на среду, 4 августа. В нем принимали участие премьер-министр, министры здравоохранения, обороны, юстиции, внутренней безопасности, экономики, внутренних дел, образования, туризма, жилищного строительства, культуры и спорта, по делам религий, финансов, науки и технологий, а также генеральные директора канцелярии главы кабмина и министерства здравоохранения.