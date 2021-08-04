Роскомнадзор заказал разработку модуля преобразования теле- и радиовещания в текст

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Подведомственный Роскомнадзору ФГУП "Главный радиочастотный центр" (ГРЧЦ) заказал доработку мониторинга телерадиовещания, чтобы преобразовывать телерадиоконтент в текст. Об этом в среду сообщает издание "Коммерсантъ" со ссылкой на данные, опубликованные ГРЧЦ на портале госзакупок.

По данным издания, 29 июля ГРЧЦ опубликовал данные о заключении договора на модификацию Автоматизированной системы мониторинга телерадиовещания РФ (АСМТРВ) "в части разработки программного модуля транскрибирования медиаконтента". Сумма контракта составила 41,7 млн руб. Изданию подтвердили, что разработчиком АСМТРВ стала компания "Стрим Лабс".

Отмечается, что с 2015 года АСМТРВ используется для мониторинга всех вещающих в России телеканалов и радиостанций с целью выявления нарушений законодательства. Кроме этого, Роскомнадзор получает от АСМТРВ записи содержимого телерадиоканалов. В Роскомнадзоре уточнили изданию, что модуль с функционалом транскрибирования аудио в текст разрабатывается с нуля, а также добавили, что данная доработка "существенно повысит эффективность дальнейшего автоматического анализа".