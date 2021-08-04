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В Забайкалье частично восстановили движение на месте столкновения двух грузовых составов

По месту следования отправились задержанные пассажирские поезда

ЧИТА, 4 августа. /ТАСС/. Ремонтные бригады РЖД в среду восстановили движение по одному пути на перегоне Алеур - Бушулей, где с рельсов сошли 10 вагонов после столкновения двух грузовых составов, сообщила пресс-служба Забайкальской железной дороги (ЗабЖД, филиал РЖД).

"Восстановлено движение поездов по одному пути перегона Алеур - Бушулей Забайкальской железной дороги, прерванное ранее в результате столкновения двух грузовых составов и последующего схода 10 вагонов обоих поездов. Задержанные в результате схода пассажирские поезда № 62 сообщением Москва - Владивосток, № 12 сообщением Самара - Владивосток отправлены по маршруту следования", - говорится в сообщении.

Восстановительные работы продолжаются, в них участвуют 340 сотрудников путевого комплекса. Для ликвидации последствий на место выехали восстановительные поезда со станций Зилово и Шилка.

Происшествие привело к разливу авиационного топлива из цистерн. Как уточнили в пресс-службе регионального правительства, для оценки последствий на место выехали также специалисты Минприроды Забайкалья.

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