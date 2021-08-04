Власти Оренбуржья заявили, что обновление техники позволило ускорить тушение пожаров

ОРЕНБУРГ, 4 августа. /ТАСС/. Парк техники пожаротушения в Оренбургской области за два года обновлен на 70%, это позволило в разы сократить время обнаружения и тушения природных пожаров, сообщил в среду ТАСС министр природных ресурсов, экологии и имущественных отношений региона Александр Самбурский.

"Мы приобрели крупногабаритную технику - два мощных трактора, шесть новых пожарных машин, перераспределили людей, организовали на востоке [области] центр пожаротушения. Приобрели девять лесопатрульных машин для лесничеств, которых всего 27 в регионе. Эффект очень большой: несмотря на чрезвычайную и высокую пожарную опасность в сезон 2021 года, площадь, пройденная пожаром, составила 293 га. За аналогичный период прошлого года было пройдено 1 577 га, что в пять раз больше, а в 2019 году - 853 га - почти в три раза больше", - сказал он.

Как отметил министр, в лесничествах на смену патрульным автомобилям УАЗ пришли более мощные и вместительные "Газели", в которые возможно погрузить оборудование для тушения пожаров. В целом оснащенность техникой с 40% по состоянию на конец 2019 года увеличилась до 73% к настоящему времени.

"Из-за того, что мы обновили технику и несколько поменяли систему, ликвидация лесных пожаров проходит в течение суток", - добавил Самбурский. Он уточнил, что теперь к тушению лесных пожаров приступают в течение часа после обнаружения, а не трех часов, как случалось ранее из-за неисправной техники или невозможности добраться до места происшествия из-за низкой проходимости автомобилей.

По словам Самбурского, лесничества Оренбургской области планируется оснастить системой видеонаблюдения, установив камеры на основных въездах в леса. Это необходимо еще и потому, что более 60% всех лесных пожаров возникают из-за человеческого фактора: неосторожного обращения с огнем или поджогов, рассказал он.

"Хотелось бы расширить количество лесов в Оренбургской области, но для этого необходимо дополнительное финансирование. На данный момент сколько сгорает или вырубается, столько сажаем. Из ключевых задач мы видим сохранить тот уровень лесистости, который есть - 4,6%", - отметил собеседник агентства.