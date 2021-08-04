Кабмин выделит средства на оборудование для медучреждений на Курилах и в Иркутской области

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Правительство РФ выделит более 600 млн рублей на закупку современного оборудования для медицинских учреждений на Курилах и в Иркутской области. Соответствующие распоряжения подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается в среду на сайте кабмина.

Так, Иркутская область получит 525 млн рублей на оснащение строящихся медицинских учреждений новейшей техникой. Речь идет, в частности, о детской поликлинике и женской консультации, которые создаются при медсанчасти Иркутского авиационного производственного объединения.

"Средства пойдут на закупку томографов, электрокардиографов и другой современной аппаратуры. Ожидается, что новый комплекс сможет обслуживать около 65 тыс. жителей области", - отмечается на сайте кабмина.

Помимо этого, диагностическое оборудование (лабораторный анализатор, маммограф и компьютерный томограф) закупят для Курильской центральной районной больницы на острове Итуруп. На эти цели выделят 80 млн рублей.

Оба учреждения Мишустин посетил во время рабочей поездки в Дальневосточный и Сибирский федеральные округа 26-29 июля. О необходимости выделения дополнительного финансирования на приобретение аппаратуры ему рассказали врачи.