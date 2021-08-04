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Кабмин выделит средства на оборудование для медучреждений на Курилах и в Иркутской области

Иркутская область получит 525 млн рублей на оснащение строящихся медицинских учреждений новейшей техникой. Помимо этого, диагностическое оборудование на 80 млн рублей закупят для Курильской центральной районной больницы на острове Итуруп

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Правительство РФ выделит более 600 млн рублей на закупку современного оборудования для медицинских учреждений на Курилах и в Иркутской области. Соответствующие распоряжения подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается в среду на сайте кабмина.

Так, Иркутская область получит 525 млн рублей на оснащение строящихся медицинских учреждений новейшей техникой. Речь идет, в частности, о детской поликлинике и женской консультации, которые создаются при медсанчасти Иркутского авиационного производственного объединения.

"Средства пойдут на закупку томографов, электрокардиографов и другой современной аппаратуры. Ожидается, что новый комплекс сможет обслуживать около 65 тыс. жителей области", - отмечается на сайте кабмина.

Помимо этого, диагностическое оборудование (лабораторный анализатор, маммограф и компьютерный томограф) закупят для Курильской центральной районной больницы на острове Итуруп. На эти цели выделят 80 млн рублей.

Оба учреждения Мишустин посетил во время рабочей поездки в Дальневосточный и Сибирский федеральные округа 26-29 июля. О необходимости выделения дополнительного финансирования на приобретение аппаратуры ему рассказали врачи.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияИркутская область
Пандемия COVID-19
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