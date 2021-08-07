Эксперт: перенесшие дельта-штамм ковида сталкиваются с длительным воспалением носоглотки

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Постковидный синдром у перенесших дельта-штамм коронавируса может выражаться в виде изменений голоса и длительного воспаления носоглотки. Об этом сообщил ТАСС врач-терапевт, основатель мобильного приложения "Справочник врача" Константин Хоманов.

"Постковидный синдром после перенесенного дельта-штамма включает в себя чувство хронической усталости, апатии, истощения, снижение продуктивности и памяти, изменения голоса и длительно непроходящая "красная" воспаленная носоглотка, отсутствие обоняния, боли в мышцах и суставах", - рассказал он.

По словам врача, пациенты также могут испытывать всевозможные последствия фиброза легочной ткани, одышку и чувство затруднения дыхания, особенно после массивного поражения легких.

Проявляются эти последствия вне зависимости от возраста. "В связи с тем, что "дельта" все чаще поражает молодых, постковидный синдром начинает проявляться и у тех групп населения, кого ранее не затрагивал. Поэтому среди молодых переболевших пациентов мы наблюдаем больше проблем с иммунной, дыхательной, нервной системами", - подчеркнул Хоманов.

При этом более точные данные относительно влияния различных штаммов на постковидный синдром станут известны позже, после проведения определенного рода исследований, уверен врач-вирусолог Виктор Ларичев. "Сейчас ведь каждого пациента не проверяют на разновидность штамма, которым он заражен. Считается, что 70% пациентов в Москве на данный момент заражены именно штаммом "дельта". Тогда можно предположить, что через какое-то время можно будет сравнить две группы пациентов: тех, кто переболел до появления "дельты" и с ее появлением. Тогда уже можно будет увидеть, проявились ли у них отдаленные более тяжелые последствия", - объяснил он.

В конце марта индийское министерство здравоохранения сообщило, что в Индии обнаружили новую разновидность коронавируса с мутациями E484Q и L452R в S-белке. Наличие сразу двух мутаций, которые ранее наблюдались в других геновариантах вируса по всему миру, вызывает особое беспокойство. Также сообщалось, что эти мутации обнаруживаются примерно в 15-20% образцов и не встречаются у британского, южноафриканского, бразильского штаммов.