Глава Корпорации МСП предложил властям Приангарья смягчить режим работы точек общепита

ИРКУТСК, 5 августа. /ТАСС/. Генеральный директор Корпорации МСП (входит в группу ВЭБ.РФ) Александр Исаевич предложил властям Иркутской области на час продлить время работы заведений общепита, которым из-за ковидных ограничений сейчас разрешено принимать посетителей только с 06:00 до 23:00.

"Если есть возможность, продлите чуть-чуть время работы. Этот час - с 23:00 до 00:00 - позволит бизнесу чуть дольше работать", - обратился Исаевич к губернатору Приангарья Игорю Кобзеву в четверг на встрече с предпринимателями в Иркутске.

Глава региона отметил, что эту тему еще раз обсудит со специалистами по вопросам санитарно-эпидемиологического благополучия. Решение планируется принять на следующей неделе.

По данным регионального оперштаба, на 5 августа в Иркутской области подтвержден 87 821 случай заражения, прирост за последние сутки составил 400 человек. Всего за время пандемии в Приангарье от коронавируса умерли 3 943 человека, выздоровели 75 154.

В Иркутской области действует обязательный масочный режим, приостановлено оказание плановой медицинской помощи, проведение диспансеризации и профосмотров. Точкам общепита разрешили работать только с 06:00 до 23:00. Работодателей обязали перевести на дистанционную работу сотрудников старше 65 лет и беременных. Посещать фитнес-залы и заселяться на турбазы или в санатории можно только при наличии сертификата о вакцинации или отрицательного ПЦР-теста.