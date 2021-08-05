Обвиняемого в госизмене ученого выписали из больницы в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 августа. /ТАСС/. Обвиняемого в государственной измене 80-летнего ученого Валерия Митько, которого ранее госпитализировали с заболеванием сердца, выписали из больницы. Однако ему предстоит пройти обследование у медиков перед возможной операцией, сообщил ТАСС адвокат ученого Антон Голубев.

"Он находится дома, ему предстоит пройти обследование перед возможной операцией", - сказал собеседник агентства, добавив, что у ученого, которому недавно исполнилось 80 лет, серьезные проблемы со здоровьем.

Митько в настоящее время находится под домашним арестом, защите ранее удалось добиться, чтобы суд разрешил ему прогулки возле дома из-за возраста и состояния здоровья. Голубев также отметил, что в четверг кассационный суд в Санкт-Петербурге рассмотрит представление прокуратуры, которая считает, что прогулки нарушают законодательство и не предусмотрены для граждан, находящихся под домашним арестом.

О предъявлении ученому обвинения по статье 275 УК РФ "Государственная измена" в июне 2020 года рассказал ТАСС адвокат Иван Павлов. По версии следствия, во время поездки за границу Митько передал представителям иностранных спецслужб секретные материалы. Вину он не признает.

Валерий Митько является доктором технических наук, профессором, членом-корреспондентом Санкт-Петербургской инженерной академии, действительным членом Российской академии естественных наук, председателем Санкт-Петербургского отделения секции геополитики и безопасности, действительным членом и президентом Арктической академии наук. За время научной деятельности он был награжден 24 медалями, на его счету более 400 научных трудов.