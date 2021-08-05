В Анапе на месте ремонта дороги обнаружили античную каменоломню

КРАСНОДАР, 5 августа. /ТАСС/. Археологи обнаружили античную каменоломню около хутора Воскресенский в Анапе, где идет реконструкция автомобильной дороги Новороссийск - Керчь. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края в четверг.

"Остатки уникального артефакта нашли возле хутора Воскресенского. Столь масштабное исследование древнейшего античного памятника на территории Краснодарского края проводится впервые. И это позволит не только воссоздать строительную историю объекта археологического наследия и быт местных жителей, но и разобраться в экономической жизни древних цивилизаций", - привела пресс-служба слова вице-губернатор края Сергея Болдина.

По данным археологов, на каменоломне сохранились следы вбивания клиньев и пропила слоев песчаника, который использовали в античную эпоху при строительстве домов. По данным специалистов, именно эта каменоломня обслуживала строительство сельского округа, расположенного рядом с античным городом Горгиппией, который находился на месте нынешней Анапы.

"Ранее на месте раскопок археологи обнаружили древнегреческие усадьбы, хозяйственные постройки, участок каменной дороги", - добавили в пресс-службе.