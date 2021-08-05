Движение грузовиков ограничили в Челябинской и Курганской областях из-за жары

ЧЕЛЯБИНСК, 5 августа. /ТАСС/. Движение тяжеловесного транспорта временно ограничили на автодорогах федерального значения в Челябинской и Курганской областях из-за температуры воздуха свыше 32 градусов тепла. Об этом говорится в сообщении, распространенном в четверг пресс-службой ФКУ "Упрдор "Южный Урал".

"В связи с прогнозируемой дневной температурой окружающего воздуха свыше +32 градусов 5 августа с 12:00 (10:00 мск) до 20:00 (18:00 мск) вводится временное ограничение движения для тяжеловесных транспортных средств, осуществляющих перевозку грузов на автомобильных дорогах федерального значения Челябинской и Курганской областей", - сказано в сообщении.

Уточняется, что ограничение действует на участках дорог М-5 "Урал", А-310, Р-254 "Иртыш", Р-354.

По данным Челябинского ЦГМС, во второй половине дня 5 августа в южных районах Челябинской области ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха до +36-37 градусов. В этот период повышается вероятность возникновения ландшафтных пожаров, возрастают риски перехода огня на населенные пункты.