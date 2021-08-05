Медики Санкт-Петербурга объявили о высокой потребности в донорской крови

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 августа. /ТАСС/. Городская станция переливания крови в Санкт-Петербурге объявила о высокой потребности в донорской крови из-за периода отпусков и возобновления плановой работы ряда стационаров. Медики призывают горожан стать волонтерами и поучаствовать в донорской субботе, сообщил в четверг ТАСС специалист по пропаганде донорства учреждения Станислав Давыдов.

"У нас уже неделю красный сигнал донорского светофора, что говорит об очень высокой потребности [в крови] всех групп и резусов. Мы специально открываем в эту субботу рабочий прием. Потребность [в крови] во многих стационарах, и онкологических центрах в том числе. Неснижаемый запас имеется, но чтобы этот запас всегда пополнялся и имелся на не очень благоприятный период времени, мы должны на регулярной основе его пополнять", - сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что высокая потребность в крови отчасти связана с периодом отпусков - в это время традиционно активность доноров снижается. Кроме того, по словам Давыдова, влияют и высокие темпы вакцинации, так как после прививки должен пройти определенный промежуток времени. Аналогичная ситуация и с теми, кто болеет коронавирусом.

"Плюс у нас возобновляются госпитализации, стационары переводят из ковидных в обычные. А когда начинается плановая госпитализация, мы видим увеличение в заготовке донорской крови, потому что все эти пациенты, кто не мог пройти лечение, когда госпиталь был ковидным, они возвращаются", - добавил Давыдов.

Городская станция переливания крови ждет доноров в субботу с 9 до 13 часов без предварительной записи.