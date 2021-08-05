За шесть лет количество IT-преступлений в Москве увеличилось в 27 раз

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Количество IT-преступлений на территории Москвы с 2015 года увеличилось в 27 раз. Об этом сообщил заместитель начальника полиции по оперативной работе ГУ МВД России по Москве Александр Половинка.

"Это тот вид преступлений, который на сегодняшний момент наиболее интенсивно развивается. И за период с 2015 года по 2021 год количество преступлений данного вида увеличилось в 27 раз, а за последние три года их количество возросло практически в четыре раза. Произошло и само изменение структуры преступности. На сегодняшний момент каждое третье преступление, совершенное на территории города, это преступление, связанное с использованием IT-технологий", - сказал он, выступая в четверг на круглом столе, посвященном проблемам кибербезопасности.

Вместе с тем, отметил Половинка, столичная полиция наблюдает устойчивую динамику снижения традиционных видов преступлений, таких как квартирные кражи и кражи автотранспорта. "Не сегодняшний день количество этих преступлений снизилось в разы. То есть преступность интенсивно и стабильно уходит в сферу высоких технологий, ущерб от этих преступлений составляет не один миллиард рублей", - сказал он.

По его словам, если ранее такие преступления совершались людьми, отбывающими наказания в местах лишения свободы, то теперь создаются специальные кол-центры, большая часть которых находится за границей. "Теперь создаются специализированные кол-центры, большинство из них находится за пределами РФ, это целый вид криминального бизнеса. Здесь есть ряд негативных моментов - это такой уже организованный вид международной преступности. Наличие кол-центров за границей затрудняет работу российских правоохранительных органов не по установлению, а по задержанию лиц и привлечению их к уголовной ответственности. К сожалению, есть определенные нормы международного права, которые не дают нам в полном объеме обеспечить оперативное наказание указанных лиц", - заключил Половинка.