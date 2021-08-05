СМИ: Пекин отменил запланированные на август крупные мероприятия из-за коронавируса

ПЕКИН, 5 августа. /ТАСС/. Власти китайской столицы отменили запланированные на текущий месяц выставки и другие крупные мероприятия из-за выявленных в городе новых случаев заражения коронавирусом. Об этом в четверг пишет газета China Daily .

Согласно статистике, за минувшие сутки в Пекине выявлено три новых случая заражения коронавирусом.

Как пишет China Daily, аэропортам Пекина, железнодорожным вокзалам, а также паркам, кинотеатрам, библиотекам и другим общественным местам указано усилить меры контроля для предотвращения распространения инфекции.

Ранее в четверг организационный комитет XI Пекинского международного кинофестиваля объявил о переносе мероприятия на неопределенный срок в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации. Изначально проведение киносмотра планировалось с 14 по 21 августа.

Как сообщили в четверг на пресс-конференции власти Пекина, граждане, прибывающие в столицу из районов Китая с повышенным и высоким уровнем эпидемиологической опасности, будут находиться под медицинским наблюдением в течение 14 дней, и еще в течение семи дней они должны будут докладывать о состоянии своего здоровья.

В настоящее время в больницах Китая насчитывается 1 812 инфицированных, из них 527 - бессимптомные носители. Количество жилых зон с повышенной и высокой эпидемиологической опасностью возросло с одной в середине июля до 159. Официально в КНР на текущий момент имеется 730 местных случаев заражения (в том числе 150 - бессимптомные), остальные завозные. В связи с быстрым распространением вируса по регионам правительство советует жителям совершать как можно меньше междугородных поездок, одновременно в ряде районов страны проводится масштабное тестирование населения на коронавирус.