В Финляндии планируют 9 августа начать прививать от коронавируса подростков 12-15 лет

ХЕЛЬСИНКИ, 5 августа. /ТАСС/. Вакцинация от коронавируса подростков 12-15 лет может начаться в Финляндии 9 августа. Об этом сообщила в четверг на пресс-конференции глава канцелярии министерства социальных дел и здравоохранения Кирси Вархила.

"Мы попытались ускорить принятие решения по вакцинации подростков 12-15 лет. Мы предлагаем государственному совету, чтобы это [решение о начале вакцинации этой группы] вступило в силу с понедельника, 9 августа", - сказала она.

По ее словам, из граждан Финляндии этой возрастной категории привито 25-30%. Речь идет о подростках, которые входят в группу риска. Как констатировала премьер-министр страны Санна Марин, планов иммунизации лиц младше 12 лет у властей пока нет.

По данным Национального института здравоохранения и социального развития, по состоянию дел на 5 августа суточный прирост случаев заражения коронавирусом составил почти 800. Этот показатель увеличивается с июля после снижения в мае и июне. Общее число инфицированных за все время пандемии сейчас составляет около 110 тыс.

Первую дозу вакцины получили 3,67 млн человек, или более 66% жителей Финляндии, вторую - 35% (почти 1,95 млн).