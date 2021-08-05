В СБ заявили, что число несанкционированных свалок в России растет более чем на 30% в год

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Количество несанкционированных свалок в России ежегодно растет более чем на 30%, заявил в четверг журналистам помощник секретаря Совета безопасности РФ Александр Абелин.

"В условиях, когда ежегодно обезвреживается от 3% до 40% образованных отходов, ухудшается экологическая обстановка в районах размещения полигонов отходов. Удельный вес не соответствующих санитарным требованиям полигонов отходов остается достаточно высоким и составляет порядка 27%. При этом ежегодно более чем на 30% растет количество несанкционированных свалок", - сказал он.

В целом говоря о вопросах экологической безопасности в РФ, Абелин указал на "сохранение серьезных проблем в области охраны окружающей среды". По его словам, доля россиян, проживающих на территориях, не соответствующих экологическим нормативам, продолжает оставаться высокой.

"Все это требует скорейшей разработки эффективного экономического механизма предотвращения загрязнения, стимулирующего субъекты хозяйственной деятельности сокращать выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, в том числе применять наилучшие доступные технологии, включая внедрение современного пыле-, газо- и водоочистного оборудования, установок и сооружений", - добавил он.

Помощник секретаря Совбеза напомнил, что в России принимаются меры по созданию устойчивой системы обращения с твердыми коммунальными отходами, что должно обеспечить снижение в два раза объема отходов, направляемых на полигоны, и стопроцентную сортировку отходов. Кроме того, отметил Абелин, президент РФ Владимир Путин поставил задачу в два раза сократить выбросы опасных загрязняющих веществ и ликвидировать наиболее опасные объекты накопленного вреда окружающей среде.

Реализация нацпроекта "Экология"

Абелин подчеркнул, что, "учитывая огромную социальную значимость" этой темы, реализация национального проекта "Экология" находится в зоне постоянного внимания Совбеза РФ.

В частности, по его словам, "следует завершить во всех регионах страны формирование необходимой инфраструктуры для сбора, обезвреживания, захоронения, утилизации и переработки твердых коммунальных отходов". Необходимо перейти к практической реализации "замкнутой" системы обращения с отходами, строительству мощностей по их утилизации, переработке и рециклингу.

Остро стоит и вопрос рекультивации земель. Абелин указал на высокие темпы их деградации и снижение плодородия по причинам ветровой и водной эрозии, подтопления и заболачивания, засоления, опустынивания, а также загрязнения химическими веществами и тяжелыми металлами.

"Требует совершенствования система развития особо охраняемых природных территорий. Наиболее остро стоит проблема незавершенности работ по установлению границ особо охраняемых природных территорий и внесению сведений о них в Единый государственный реестр недвижимости", - добавил представитель СБ РФ.