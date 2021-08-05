В Китае сделали более 1,72 млрд прививок от коронавируса

ПЕКИН, 5 августа. /ТАСС/. Китайские медики в ходе кампании по массовой вакцинации населения сделали более 1,72 млрд прививок. Об этом сообщил в четверг Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

Согласно заявлению на сайте ведомства, по данным на 4 августа, по всей стране было сделано 1 726 223 000 прививок от коронавируса. Только за последние сутки было распределено свыше 17,86 млн доз препарата. При этом власти не уточняют, сколько человек в стране получили только первый компонент вакцины, а сколько полностью вакцинированы.

В июне китайский эпидемиолог Шао Имин заявил, что для выработки коллективного иммунитета необходимо полностью привить 80-85% населения - более 1 млрд человек. Население Китая составляет 1,41 млрд человек.

Вакцинация приоритетных групп населения в Китае началась 15 декабря 2020 года. К настоящему моменту четыре вакцины китайского производства одобрены для выхода на внутренний рынок КНР, еще три препарата получили разрешение на экстренное использование.