Крупнейший парк Екатеринбурга планируют реконструировать максимум за шесть лет

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 августа. /ТАСС/. Центральный парк культуры и отдыха (ЦПКиО) имени Маяковского в Екатеринбурге будет реконструирован максимум за шесть лет. Об этом сообщил в Уральском региональном центре ТАСС в четверг начальник управления культуры администрации города Илья Марков.

ЦПКиО является крупнейшим парком Екатеринбурга. Ранее нидерландская компания начала разработку эскиза реконструкции парка.

"Есть два пути - короткий и длинный. Если мы говорим о том, что в ближайшее время нам удастся - и здесь вопрос даже не столько в самих денежных средствах, сколько в нормативно-правовых актах <...> - если такой партнер или, может быть, концессионер найдется в ближайшие полгода и действительно профинансирует разом все те изменения, которые запланированы, то можно вести речь о периоде два-три года преобразований. Если такой концессионер не найдется или найдется в меньшем объеме <…>, то тогда мы будем говорить о периоде от пяти лет и выше. Но в целом в наших планах - не затягивать это на 10, 15, 20 лет. <…> Мы для себя ставим перспективу - максимум пять-шесть лет", - сказал Марков.

Директор парка Павел Зубакин отметил, что при реконструкции планируется использовать идеи мультифункционального луга и партерного парка. В частности, имеются вопросы к удобству входов в парк - этот вопрос также хотят рассмотреть, сообщил он.

До ноября планируется скорректировать разработанный нидерландским бюро эскиз с учетом особенностей парка, а в 2022 году выйти на проектно-сметную документацию. На время реконструкции полностью парк закрывать не планируют, подчеркнул Зубакин.