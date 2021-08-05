Медики из Санкт-Петербурга помогут в работе ковидного госпиталя в Курганской области

ТАСС, 5 августа. Специалисты из Санкт-Петербургской военно-медицинской академии прибыли в Курганскую область для помощи в работе ковидного госпиталя. Об этом сообщается в четверг в официальном телеграм-канале правительства Курганской области.

"В Курганскую область прибыли специалисты Санкт-Петербургской военно-медицинской академии. Это два реаниматолога-анестезиолога и инфекционист, а также два курсанта. Они будут работать в ковидном госпитале на базе Второй городской больницы", - говорится в сообщении.

Прибытие специалистов является ответом на запрос правительства Курганской области. Регион испытывает наибольшую потребность в анестезиологах-реаниматологах и анестезиологах.

В Курганской области действует масочный режим, также здесь запрещено проведение зрелищных, спортивных и иных массовых мероприятий за исключением случаев, определенных решением оперштаба. В регионе с начала пандемии зафиксировано 26 549 случаев коронавируса, по данным оперштаба на 5 августа.