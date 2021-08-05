Алтайский край намерен на 50% закрыть потребность в производстве кислорода в 2022 году

БАРНАУЛ, 5 августа. /ТАСС/. Предприятия Алтайского края нарастят производство кислорода в сентябре и в первом квартале 2022 года закроют половину суточной потребности региона, которая на данный момент составляет 52 тонны в сутки. Об этом сообщил журналистам в четверг министр промышленности и энергетики региона Вячеслав Химочка.

"В настоящее время мы сами производим 6 тонн кислорода в сутки, а нам надо 52 тонны в сутки <…> "АлтайСтройДеталь" сейчас у нас делают 5 тонн в сутки, в конце сентября запустят еще 10 тонн в сутки, у будет уже 15 в сутки. Также они запустят производство еще 5 тонн в Славгороде к концу сентября. Будет у нас 15 тонн производиться в Барнауле и пять в Славгороде. И еще есть возможность добавить пять тонн в Барнауле. До конца сентября мы ставим задачу выйти на уровень 20 тонн в сутки, а в первом квартале 2022 года еще на пять тонн прирасти - до 25 тонн в сутки, до половины нашей загрузки", - сказал Химочка.

По его словам, в настоящее время остальной объем необходимого кислорода завозится из Кузбасса, Томска, Омска и Казахстана. Однако поставки из Казахстана уже прекратились из-за того, что там обострилась ситуация с пандемией. Кроме того, в крае кислород необходим не только для ковидных госпиталей, но и для ряда предприятий - например, Сибирской генерирующей компании для подготовки к предстоящему отопительному периоду. Потребности промышленных предприятий в кислороде Химочка оценил на уровне 10 тонн в неделю.

Всего в Алтайском крае с начала пандемии коронавирус подтвержден у 63 тыс. 467 человек. В госпиталях развернуты 4 тыс. 686 коек, к кислороду имеют подключение 3 тыс. 492.