Попова: заболеваемость коронавирусной инфекцией растет в 35 регионах России

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Заболеваемость коронавирусной инфекцией растет в 35 регионах РФ, причем в 15 из них она выше среднероссийских показателей. Ослаблять ограничения там пока рано, заявила в четверг глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"В <...> 35 субъектах РФ на сегодня все еще мы наблюдаем рост заболеваемости, ухудшение эпидситуации. И помимо этого, в 15 из них видим ухудшение ситуации с превышением среднероссийских показателей. Ситуация развивается на высоких цифрах для каждого региона, и это говорит о том, что пока ослаблять ограничения рано", - сказала она в интервью Наиле Аскер-заде в программе "Вести" на телеканале "Россия-1".

При этом, отметила Попова, устойчивое снижение заболеваемости отмечается в 22 регионах, еще в 28 ситуация стабилизируется. "Ситуация остается напряженной, но, безусловно, ситуация меняется. Сегодня в 22 регионах страны мы наблюдаем устойчивость снижения ежедневных суточных уровней заболеваемости и регистрации таких случаев. И в 28 регионах мы наблюдаем стабилизацию там, где нет роста, но пока нет снижения", - сказала глава Роспотребнадзора.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 6 379 904 случая заражения, выздоровели 5 700 212 человек, умерли 162 509. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.