В Псковской области привились от коронавируса более 60% педагогов и медиков

ПСКОВ, 5 августа. /ТАСС/. Медики в Псковской области привили более 60% педагогов и врачей, а из-за роста темпов вакцинации в регионе начало снижаться число новых случаев заражения, сообщил в четверг журналистам губернатор Михаил Ведерников. В четверг министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко назвал Псковскую область в числе регионов, где зафиксированы одни из самых высоких темпов вакцинации в стране.

"На сегодня у нас больше 60% педагогов и медиков привились. На сегодняшний день вакцины в области достаточно, все четыре вакцины у нас есть. У нас нет принудительной вакцинации. Есть категории трудящихся, те кто работает в тех или иных сферах, чья деятельность связана с постоянным контактом с большим количеством людей. Выбор всегда есть - можно выбрать другое место работы, можно регулярно делать ПЦР-тесты за свой счет, но мы говорим не об этом. Мы говорим о том, что наша задача сохранить здоровье и жизни большого количества людей", - сказал губернатор.

По его оценке, жители региона "серьезнее стали относиться к своему здоровью". "Сейчас, когда активная вакцинация у нас пошла, статистика (данные по заражению) медленно начинает снижаться. Мы на следующей неделе одно медучреждение вернем в нормальный штатный режим работы", - отметил Ведерников.

Как отметила заместитель министра здравоохранения региона Татьяна Русинова, первую прививку получили 257 513 человек, 191 543 - полный вакцинальный комплекс. Таким образом, план иммунизации взрослого населения выполнен почти на 50%.

"Число желающих сделать прививку растет, люди получают все больше информации об иммунизации, формируется понимание, что это на сегодня лучший вариант защиты здоровья, - сообщила она ТАСС. - В регионе востребована и такая форма работы, когда сотрудники поликлиник выезжают на предприятия и в организации по их заявке и прививают сразу целые коллективы. Продолжают работать и мобильные пункты в торговых центрах".

На этой неделе в Архангельскую область поступило еще 54 500 доз вакцины Спутник. Из них 19 500 доз вакцины "Спутник лайт", 35 000 комплектов - "Спутник V". Они распределены по медицинским учреждениям во всех районах и городах Архангельской области. Кроме того, в поликлиниках начата работа по повторной вакцинации населения, для тех, кто прививался более шести месяцев назад.