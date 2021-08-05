Попова надеется, что учебный год во всех регионах России начнется без ограничений

"Если мы будем соблюдать все правила, тогда дополнительного осложнения эпидситуации возникнуть не должно. И мы очень надеемся, что 1 сентября, и у нас есть основания для такой надежды, на всей территории РФ пройдет в очном формате и мы не будем вынуждены вводить какие-либо ограничения ни в одном из регионов. Но если мы будем соблюдать все правила и если те ограничения, которые сегодня по необходимости введены, будут тщательно соблюдаться, то будут доведены до того момента, когда отмена их будет уже совершенно безопасна", - сказала она в интервью Наиле Аскер-заде в программе "Вести" на телеканале "Россия-1".

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 6 379 904 случая заражения, выздоровели 5 700 212 человек, умерли 162 509. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.