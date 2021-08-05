Попова заявила, что вакцинация от коронавируса студентов необязательна

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Вакцинация от новой коронавирусной инфекции студентов в России не является обязательной, но им лучше привиться к началу учебного года, считает глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Чтобы не иметь рисков при начале учебного года, конечно, идеальный вариант - чтобы у нас население было привито. И, конечно же, студенты как активнейшая часть населения, имеющая огромное количество контактов, также были защищены. Обязательности [вакцинации от ковида] для студентов у нас на сегодня, конечно же, нет. Но, конечно, это самый правильный вариант для того, чтобы мы перестали болеть этой очень опасной инфекцией с самыми непредсказуемыми последствиями и осложнениями", - сказала она в интервью Наиле Аскер-заде в программе "Вести" на телеканале "Россия-1".

Попова также отметила, что в РФ идет активная кампания по иммунизации студентов.

Массовая вакцинация взрослого населения старше 18 лет началась в регионах России с 18 января. В России зарегистрированы четыре вакцины от коронавирусной инфекции: "Спутник V" и "Спутник Лайт" Центра имени Гамалеи Минздрава РФ, "Эпиваккорона" разработки центра "Вектор" Роспотребнадзора, а также "Ковивак", созданная Центром имени Чумакова РАН. Препараты "Спутник V", "Эпиваккорона" и "Ковивак" - двухкомпонентные, "Спутник Лайт" - однокомпонентный.