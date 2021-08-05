Попова заявила, что надо достичь коллективного иммунитета к коронавирусу к 1 сентября

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России пока недостаточен, чтобы прекратить циркуляцию вируса. Достичь его нужно максимально быстро, желательно к 1 сентября, заявила в четверг глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"На сегодняшний день начат пятый этап исследования популяционного иммунитета в РФ. Конечно же, количество привитых растет, и количество переболевших растет. Но пока мы не достигаем того уровня, чтобы сказать, что все, вирус не имеет возможности циркулировать. И конечно, очень правильно было бы, чтобы мы достигли этой точки максимально быстро, хорошо бы к 1 сентября", - сказала она в интервью Наиле Аскер-заде в программе "Вести" на телеканале "Россия-1".

На старте массовой вакцинации российские власти поставили цель довести коллективный иммунитет до 60%. В начале июля премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил проработать способы достижения иммунитета на уровне не менее 80%, эта задача, по словам его заместителя Татьяны Голиковой, должна быть решена к 1 ноября 2021 года.