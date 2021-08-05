Попова: в 14 регионах около 70% жителей получили хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Около 70% взрослого населения в 14 регионах РФ сделали хотя бы одну прививку от коронавируса. В частности, в таких регионах с высоким уровнем вакцинации от коронавируса наблюдается значительное снижение заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, сообщила в четверг глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Есть регионы, где 70% взрослого населения получили уже хотя бы одну дозу вакцины. И вот в этих регионах, как только уровень достигается, мы сейчас уже видим значительное снижение заболеваемости и темпы этого снижения значительно выше, чем в каких-то других регионах. Это вот прямо четко показанный результат эффективности вакцинации. Очень быстро падает заболеваемость, как только мы преодолеваем эту планку. Но сегодня, конечно, 14 регионов чемпионов у нас есть", - сказала она в интервью Наиле Аскер-заде в программе "Вести" на телеканале "Россия-1".

На старте массовой вакцинации российские власти поставили цель довести коллективный иммунитет до 60%. В начале июля премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил проработать способы достижения иммунитета на уровне не менее 80%, эта задача, по словам его заместителя Татьяны Голиковой, должна быть решена к 1 ноября 2021 года.