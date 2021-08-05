Псаки: пока рано говорить, примут ли в США привитых российскими вакцинами иностранцев

ВАШИНГТОН, 5 августа. /ТАСС/. Белый дом считает преждевременным говорить о том, будут ли принимать в США иностранцев, вакцинированных китайскими или российскими препаратами от коронавируса, если прививки станут обязательными для въезда в страну.

На регулярном брифинге для журналистов у пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки спросили, смогут ли иностранцы, привитые вакцинами из РФ и КНР, приезжать в США. "Это действительно хороший вопрос. Мы просто еще не достигли той стадии, когда процесс завершен. Когда он завершится, мы предоставим всем более подробную информацию о том, чего им следует ожидать, что от них потребуется, что им необходимо", - подчеркнула Псаки.

Коснувшись вопроса, когда данный процесс завершится и будет принято окончательное решение, она отметила: "Трудно определить, на что это будет похоже. Мы сможем дать более точную оценку после того, как увидим, что происходит в нашей стране и во всем мире. Сейчас ведутся активные консультации на межведомственном уровне. У меня нет прогнозов, когда они официально завершатся".

"Мы хотим, чтобы [решение по итогам этого процесса] было четким, чтобы оно не было противоречивым или запутанным и чтобы оно было справедливым. Существует целый ряд вариантов, которые я не собираюсь здесь перечислять. Безусловно, тот [вариант], о котором уже сообщалось, находится на стадии рассмотрения", - указала официальный представитель американского президента. "Это одно из [наших] соображений, но процесс еще не завершен", - предупредила она, отвечая на вопрос, намерен ли Белый дом требовать от въезжающих в США иностранцев свидетельство о вакцинации.

Пока, как продолжила Псаки, США "планируют сохранять существующие в данный момент ограничения на [международные] поездки". Она пояснила, что страна "из-за роста количества случаев заражения штаммом [коронавируса] "дельта" еще не достигла того момента", когда можно отменить эти меры.

Как заявил ранее в четверг координатор Белого дома по борьбе с распространением коронавируса Джефф Зинтс, власти США не исключают возможность введения требования об обязательной предварительной вакцинации прибывающих иностранцев, однако окончательное решение на этот счет пока не принято. По его словам, рабочие группы в администрации разрабатывают планы того, как обеспечить безопасность в случае отмены ограничений на поездки. В частности, рассматривается вариант, при котором прибывающим в США гражданам других государств будут предъявляться "определенного рода требования в плане вакцин". В настоящий момент американское руководство запрещает въезд в страну большинству иностранцев, которые за последние две недели находились на территории Великобритании, государств Шенгенской зоны, Ирландии, Китая, Индии, ЮАР, Ирана и Бразилии.