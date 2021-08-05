Псковская область создала представительство в Москве, чтобы привлечь допсредства в бюджет

ПСКОВ, 5 августа. /ТАСС/. Власти Псковской области создали в Москве представительство региона, которое разместится в одном из зданий администрации президента. С его помощью власти региона рассчитывают привлечь в областной бюджет дополнительные средства, сообщил в четверг журналистам губернатор Михаил Ведерников.

"Интригу раскрою - уже есть представительство Псковской области в Москве. Находится оно на Ильинке, в комплексе зданий администрации президента. Там удобно, хорошее помещение, мы даже взяли два этажа. Думаю, у нас будет своего рода проектный офис, будет замгубернатора, который будет отвечать за работу представительства и за взаимодействие с правительством РФ, администрацией президента. Там все рядышком: пять минут до Кремля, до правительства РФ 15 минут, локация очень хорошая, удобная", - сказал он.

По прогнозам губернатора, с помощью представительства регион сможет привлечь дополнительное финансирование.

"С управделами президента мы заключили договор на 10 лет, в ближайшее время мы предусмотрели средства, постараемся оперативно сделать там ремонт. Сколько нам это все будет обходиться? <...> Пару десятков миллионов это будет стоить в год. Если благодаря представительству мы даже несколько глобальных вопросов решим, речь идет о сотнях миллионов, поэтому в этом смысл абсолютно есть", - пояснил Ведерников.