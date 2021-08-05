СМИ: британские власти забыли о составленном в 2005 году плане борьбы с коронавирусом

ЛОНДОН, 5 августа. /ТАСС/. Власти Великобритании в начале пандемии не воспользовались составленным еще в 2005 году планом борьбы с возможной эпидемией коронавирусной инфекции. Как предполагает газета The Independent , за 15 лет в правительстве забыли о существовании 48-страничного документа, следование которому могло бы замедлить распространение COVID-19 в королевстве.

"Его упустили из виду, - заявил изданию бывший главный научный советник британского правительства Дэвид Кинг, участвовавший в разработке плана. - Десятки тысяч жизней могли бы быть спасены. Полагаю, что экономика также находилась бы в гораздо лучшем состоянии".

Собеседники издания в правительственных структурах, в том числе неназванный советник кабмина, занимавшийся вопросами кризисного планирования при эпидемиях, были удивлены, узнав о существовании документа.

В начале прошлого года руководство страны взяло за основу коронавирусной стратегии план борьбы с потенциальной пандемией нового вируса гриппа, разработанный в 2011 году. Как полагают обозреватели The Independent, забытый план, созданный после эпидемии атипичной пневмонии (SARS) 2002-2003 годов, мог бы лучше подойти стране на ранних этапах борьбы с COVID-19. Атипичную пневмонию также вызывает коронавирус, однако она намного чаще протекает в тяжелой форме, вызывая смерть пациентов. Кроме того, в отличие от COVID-19, болезнь почти не распространяют инфицированные люди, не имеющие симптомов.

Издание указывает, что при строгом следовании плану 2005 года власти страны вводили бы ограничительные меры на несколько недель, а в некоторых случаях больше чем на месяц раньше, чем это происходило в январе-феврале 2020 года. План предполагал введение добровольного карантина для прибывающих из стран, где отмечаются случаи заболевания, отмену массовых мероприятий в случае распространения болезни в королевстве, а также создание значительных запасов средств индивидуальной защиты (СИЗ), с дефицитом которых весной прошлого года столкнулись британские медики.

"Это трагический и поразительный случай бюрократической амнезии, заслуживающий самого пристального внимания со стороны властей сейчас, а также в ходе планируемого публичного расследования, которое будет изучать организацию ответа на пандемию правительством страны", - говорится в редакционном материала The Independent.

С начала пандемии в Соединенном Королевстве после заражения коронавирусом, по разным подсчетам, умерло от 130 тыс. до 153 тыс. человек. Подтверждено почти 6 млн случаев инфицирования. Для борьбы с распространением болезни власти были вынуждены трижды вводить общенациональный карантин.