Псковская область получит 500 млн рублей на новое медоборудование

ПСКОВ, 5 августа. /ТАСС/. Псковская область получит до конца 2021 года 500 млн рублей из федерального бюджета на приобретение медицинского оборудования, сообщил в четверг журналистам губернатор Михаил Ведерников по итогам визита в регион помощника президента Максима Орешкина.

"Сегодня в регионе работает помощник президента Максим Орешкин, заместители министра финансов, министра просвещения и министра здравоохранения <...> Важное решение, которое, надеюсь, мы реализуем в этом году: полмиллиарда мы попросили дополнительно на медицинское оборудование. Минздрав РФ все это посмотрел, проверил, согласились, что системе здравоохранения Псковской области такое оборудование нужно. Мы рассчитываем, что до 1 сентября лимиты эти увидим, сможем отторговаться (провести торги на закупку), оборудование получить", - сказал Ведерников.

Он также отметил, что часть оборудования требует размещения в специальных помещениях. "Это отдельный конкурс. Помещения нужно подготовить, завести оборудование, провести пуско-наладку", - уточнил Ведерников.