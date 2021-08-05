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Псковская область получит 500 млн рублей на новое медоборудование

Глава региона Михаил Ведерников отметил, что часть оборудования требует размещения в специальных помещениях

ПСКОВ, 5 августа. /ТАСС/. Псковская область получит до конца 2021 года 500 млн рублей из федерального бюджета на приобретение медицинского оборудования, сообщил в четверг журналистам губернатор Михаил Ведерников по итогам визита в регион помощника президента Максима Орешкина.

"Сегодня в регионе работает помощник президента Максим Орешкин, заместители министра финансов, министра просвещения и министра здравоохранения <...> Важное решение, которое, надеюсь, мы реализуем в этом году: полмиллиарда мы попросили дополнительно на медицинское оборудование. Минздрав РФ все это посмотрел, проверил, согласились, что системе здравоохранения Псковской области такое оборудование нужно. Мы рассчитываем, что до 1 сентября лимиты эти увидим, сможем отторговаться (провести торги на закупку), оборудование получить", - сказал Ведерников.

Он также отметил, что часть оборудования требует размещения в специальных помещениях. "Это отдельный конкурс. Помещения нужно подготовить, завести оборудование, провести пуско-наладку", - уточнил Ведерников.

Теги
РоссияВедерников, Михаил ЮрьевичПсковская область
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