Кировская область увеличит в 2021 году число вылетов санавиации на 15%

КИРОВ, 5 августа. /ТАСС/. Кировская область рассчитывает увеличить в 2021 году число вылетов санавиации и эвакуированных с помощью вертолетов и самолетов пациентов на 15%, в том числе за счет создания современных посадочных площадок и более активного использования самолета Ан-2, вместимость которого больше, чем у вертолетов. Об этом сообщил в четверг ТАСС главный врач станции скорой медицинской помощи Сергей Одношивкин.

"Количество вылетов и число эвакуированных пациентов, которым вовремя оказана помощь, растет. Это достигается благодаря использованию не только вертолетов класса "Ансат" или "Ми-2", которые способны брать на борт одного-двух пациентов, но и самолета "Ан-2". Самолет позволяет брать на борт до девяти пациентов. В этом году планируем увеличение числа эвакуированных пациентов на 15%", - сказал Одношивкин.

Он уточнил, что в этом году уже выполнено 150 вылетов, эвакуировано более 250 человек, за весь прошлый год вылетов было 349, эвакуированных пациентов - 400.

Как рассказал ТАСС глава региона Игорь Васильев, три года назад регион добился обеспечения всех районов вертолетными площадками. "Возле каждой ЦРБ три года назад сделали вертолетные площадки. Сейчас начинают восстанавливаться взлетные полосы для Ан-2, чтобы можно было забирать не одного-двух пациентов, а несколько. Через определенное количество времени мы закроем всю область площадками с возможностью ночного взлета, а в районах, где есть необходимость, [создадим] площадки для самолетов", - рассказал Васильев.

Кировская область в числе первых 24 регионов вошла в программу развития санитарной авиации и в 2017 году получила федеральные деньги. В регионе создана единая диспетчерская служба, куда стекается вся информация, единая служба скорой медицинской помощи и санитарной авиации, в которую входят станция скорой медпомощи Кирова, подразделения в районах области, санитарная авиация.

Развитие санитарной авиации предусмотрено национальным проектом "Здравоохранение". Он предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год.