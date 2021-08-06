На учениях Железнодорожные войска наведут два моста через Волгу

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. На предстоящих в 2021 году специальных учениях военнослужащие Железнодорожных войск наведут два моста через Волгу. Об этом сообщил начальник Главного управления ЖДВ генерал-лейтенант Олег Косенков.

"В 2021 году в рамках проведения специальных учений с органами военного управления, соединениями, воинскими частями материально-технического обеспечения Западного военного округа силами соединений Железнодорожных войск будут наведены на реке Волга у станции Волга (Ярославская область) наплавной железнодорожный мост-лента МЛЖ-ВФ-ВТ общей длиной 1 228 м и организована паромная переправа, на реке Волга у Ярославля - наплавной железнодорожный мост из имущества НЖМ-56 и НЖМ-2020 общей длиной 784 м", - сказал он в интервью газете "Красная Звезда" в связи с отмечаемым сегодня Днем Железнодорожных войск.

По его словам, также на реке Вопь у станции Ярцево Смоленской области смонтируют железнодорожный мост из имущества металлической сборно-разборной эстакады РЭМ-500 длиной 300 м, построят железнодорожный участок обхода железнодорожного узла Брянск длиной 500 м.