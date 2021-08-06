Телеканал CNN уволил троих сотрудников из-за посещения офиса без вакцинации

НЬЮ-ЙОРК, 6 августа. /ТАСС/. Телеканал CNN разорвал контракты с тремя своими сотрудниками, которые посетили офис, не пройдя вакцинацию от коронавируса, чего с недавнего времени требуют внутренние правила компании. Об этом сообщил в четверг журналист телеканала Оливер Дарси со ссылкой на президента CNN Джеффа Цукера.

"На прошлой неделе мы узнали о том, что три сотрудника приходили в офис, не пройдя вакцинацию. Все трое были уволены. Хочу дать ясно понять, что мы проводим политику нулевой терпимости по этому вопросу", - привел Дарси в Twitter фрагмент из внутреннего письма Цукера для работников телеканала.

Помимо этого президент CNN сообщил, что откладывает намеченное на 7 сентября возвращение к офисному режиму работы, теперь руководство телеканала планирует сделать это в середине октября.

Несколько стран, в том числе Соединенные Штаты, в последние недели фиксируют рост числа заражений коронавирусом из-за распространения дельта-варианта. По данным федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний, за последние две недели в США количество случаев инфицирования выросло на 139% по сравнению с предшествующим периодом той же длительности. В связи с этим многие крупные американские компании вводят внутреннюю политику обязательной вакцинации офисных сотрудников и продляют режим удаленной работы для тех, кто не может оперативно сделать прививку.