Дома в столице Чукотки начали подключать к централизованному отоплению

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Системы теплоснабжения многоквартирных домов начали запускать в Анадыре почти на две недели раньше обычного - это связано с понижением температуры воздуха в столице региона, сообщили ТАСС в пресс-службе муниципалитета.

"6 августа будут проведены гидравлические испытания и начнется поэтапное подключение отопления в жилых домах. Рассчитываем, что уже 7 августа батареи в квартирах начнут теплеть. В большинстве городов и районов Чукотки отопительный сезон, как правило, стартует в середине или конце августа. В 2020 году многоквартирные дома Анадыря, Билибинского района и Провиденского городского округа начали подключать к теплу в третьей декаде августа, но в 2021 году из-за понижения температуры воздуха было принято решение о подключении домов к теплу в начале месяца", - сообщили в пресс-службе.

Специалисты муниципального предприятия "Городское коммунальное хозяйство" уже завершили промывку домовых систем 60% жилищного фонда. В эти дома отопление дадут в первую очередь, оставшийся жилфонд и социальные объекты Анадыря планируют подключить к середине августа.

Чукотка уже неделю находится в зоне влияния циклона. Он принес на полуостров осадки, ветер с порывами до 25 м/с, в арктические районы - мокрый снег. Сейчас в Анадыре облачно, температура воздуха - около 10 градусов тепла, ветер - 10 м/с.