Власти Кубани сообщили, что очереди в прививочных пунктах сократились

КРАСНОДАР, 6 августа. /ТАСС/. Пункты вакцинации от коронавируса в Краснодарском крае справляются с наплывом желающих получить прививку, очереди сократились, несмотря на то что к местным жителям присоединись туристы. Для их удобства в средствах размещения открывают дополнительные пункты вакцинации, а отели организуют трансферы для гостей, рассказали ТАСС представители региональных властей и туристической отрасли.

На отдых со справкой. Как заселиться в отели Черноморского побережья во время пандемии

Ранее жители Краснодарского края жаловались на то, что получить прививку от коронавируса проблематично из-за больших очередей. Например, со слов жителей, в очереди на вакцинацию в сочинском торговом центре "Море молл" приходилось стоять по четыре-пять часов. Похожая ситуация была почти во всех пунктах вакцинации на Кубани. Чтобы решить проблему, в городах начали открывать дополнительные прививочные кабинеты.

"В Сочи работают 32 пункта вакцинации, один из них находится на базе гостиницы "Жемчужина". Это пока единственный прививочный пункт, открывшийся с 30 июля в официальном средстве размещения. Некоторые другие гостиницы и отели тоже готовы задействовать свои медицинские кабинеты, но необходимости в этом пока нет. Существующих пунктов вакцинации как для местных жителей, так и для туристов, достаточно", - сказал ТАСС глава Сочи Алексей Копайгородский.

Как передает корреспондент ТАСС, небольшие скопления людей около пунктов вакцинации есть, но очереди стали значительно меньше после того, как в городе открыли дополнительные пункты и расширили пункт вакцинации у морского вокзала.

Условия для гостей

"У нас 90% гостей приехали уже со справками [о вакцинации или перенесенном коронавирусе], также есть гости с медицинским отводом. Пока что нет случаев, когда гости приезжали без прививки, но мы готовы организовать трансферы до пунктов вакцинации, чтобы гостям было комфортно", - сообщил ТАСС руководитель сочинской гостиницы "Лазурная" Александр Захаров.

Руководство анапского курорта Miracleon организовало пункт вакцинации на территории одного из своих отелей. Там могут привиться заселившиеся гости. "По объему бронирований мы видим рост с первых дней августа и уверены, что выполним поставленный перед собой план по бронированиям в последний летний месяц", - пояснил инвестор курорта Валерий Димоев.

В Анапе работают 15 пунктов вакцинации, три дополнительных пункта появились на базе санаториев. Еще восемь прививочных пунктов будет в ближайшее время открыто на базе гостиничных комплексов в Геленджике.

"В случае необходимости - организовать иммунизацию 20 и более гостей единовременно, руководством средства размещения может быть сформирована заявка для выезда мобильной группы врачей для проведения иммунизации в средстве размещения. Многие санатории и отели готовы организовать трансфер для своих гостей в ближайший пункт вакцинации", - сказали ТАСС в администрации Геленджика.

По данным краевой администрации, на Кубани уже привились от коронавируса около 1,6 млн человек, 18 тыс. из них - туристы. Запас вакцины насчитывает порядка 1,8 млн доз, темпы вакцинации сохраняются на высоком уровне.

Начиная с 1 августа в отели и санатории Краснодарского края для заселения необходимо предъявить медицинский документ о перенесенном COVID-19 в срок не позднее чем полгода назад или сертификат о вакцинации. В случае противопоказаний к вакцинации необходимо иметь при себе справку о медицинском отводе и отрицательный ПЦР-тест. Также заселиться возможно при добровольном согласии на вакцинацию в течение трех дней.